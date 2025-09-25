Гражданин Эстонии получил пять лет тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу РФ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Эстонии Вируский уездный суд признал виновным и приговорил к пяти годам заключения гражданина республики Игоря Лобина по обвинению в разведывательной деятельности в пользу России.

Согласно обвинительному заключению, с 2017 года Лобин сознательно действовал в интересах российских спецслужб "в разведывательной деятельности, направленной против безопасности Эстонии", говорится в сообщении суда.

В качестве штрафа суд обязал Лобина выплатить 2215 евро в пользу Эстонской Республики.

Решение суда можно обжаловать в Тартуском окружном суде в течение 15 дней со дня его публичного оглашения.