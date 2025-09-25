Pony AI планирует запустить тысячу роботакси на Ближнем Востоке в течение 3 лет

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Китайский разработчик технологий беспилотного вождения Pony AI Inc. планирует масштабное расширение на Ближнем Востоке в течение следующих трех лет для увеличения своего глобального парка роботакси, пишет The Wall Street Journal.

"Мы надеемся запустить 1000 роботакси на Ближнем Востоке к 2028 году", - заявила вице-президент по стратегии и развитию бизнеса Pony AI Энн Ю Ши.

Это решение было принято после того, как компания получила разрешение на эксплуатацию роботакси в Дубае, что позволяет начать дорожные испытания в ряде районов города.

"Ближний Восток - очень интересный рынок, поскольку он соединяет Запад и Восток, и регион обладает уникальным преимуществом в плане международного присутствия", - заявила представитель Pony AI. Местное население также очень открыто к новым технологиям, что делает инвестиции в регион оправданными, добавила она.

Pony AI уже сотрудничает с американской Uber Technologies в Дубае и транспортной компанией Mowasalat в Дохе. Другой китайский разработчик роботакси Baidu в среду объявил о получении 50 лицензий на тестирование роботакси в Дубае. WeRide также сотрудничает с Uber в Дубае.

К концу 2030-х годов мировой парк роботакси без учета США может достичь 6 млн автомобилей, прогнозируют аналитики UBS. Они ожидают, что потенциальный объем рынка без учета Китая и США составит около $212 млрд.

Дубай планирует к 2030 году обеспечить 25% всех транспортных поездок в городе беспилотными автомобилями.

Котировки ADR Pony AI в ходе предварительных торгов в четверг на бирже Nasdaq падают на 4,4%. Рыночная стоимость компании за последние три месяца подскочила почти на 49%, тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 16,5%.