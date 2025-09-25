Поиск

Pony AI планирует запустить тысячу роботакси на Ближнем Востоке в течение 3 лет

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Китайский разработчик технологий беспилотного вождения Pony AI Inc. планирует масштабное расширение на Ближнем Востоке в течение следующих трех лет для увеличения своего глобального парка роботакси, пишет The Wall Street Journal.

"Мы надеемся запустить 1000 роботакси на Ближнем Востоке к 2028 году", - заявила вице-президент по стратегии и развитию бизнеса Pony AI Энн Ю Ши.

Это решение было принято после того, как компания получила разрешение на эксплуатацию роботакси в Дубае, что позволяет начать дорожные испытания в ряде районов города.

"Ближний Восток - очень интересный рынок, поскольку он соединяет Запад и Восток, и регион обладает уникальным преимуществом в плане международного присутствия", - заявила представитель Pony AI. Местное население также очень открыто к новым технологиям, что делает инвестиции в регион оправданными, добавила она.

Pony AI уже сотрудничает с американской Uber Technologies в Дубае и транспортной компанией Mowasalat в Дохе. Другой китайский разработчик роботакси Baidu в среду объявил о получении 50 лицензий на тестирование роботакси в Дубае. WeRide также сотрудничает с Uber в Дубае.

К концу 2030-х годов мировой парк роботакси без учета США может достичь 6 млн автомобилей, прогнозируют аналитики UBS. Они ожидают, что потенциальный объем рынка без учета Китая и США составит около $212 млрд.

Дубай планирует к 2030 году обеспечить 25% всех транспортных поездок в городе беспилотными автомобилями.

Котировки ADR Pony AI в ходе предварительных торгов в четверг на бирже Nasdaq падают на 4,4%. Рыночная стоимость компании за последние три месяца подскочила почти на 49%, тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 16,5%.

Китай Pony AI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гражданин Эстонии получил пять лет тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу РФ

Саркози приговорен по "ливийскому делу" к пяти годам тюрьмы с отсрочкой

Посольство Чехии опровергло слухи о выдаче туристических виз россиянам

Посольство Чехии опровергло слухи о выдаче туристических виз россиянам

Семь буддийских монахов, в том числе россияне, погибли на Шри-Ланке

Экс-президента Франции Саркози признали виновным по "ливийскому делу"

Экс-президента Франции Саркози признали виновным по "ливийскому делу"

Доставленный в Кишинев из Греции молдавский олигарх Плахотнюк отправлен в СИЗО

Власти Крыма пообещали обеспечить АЗС бензином Аи-95 в нужном объеме в течение двух дней

Власти Крыма пообещали обеспечить АЗС бензином Аи-95 в нужном объеме в течение двух дней

Министр обороны Дании назвал очередной инцидент с беспилотниками гибридной атакой

Еврокомиссия намерена запретить гражданам ЕС инвестировать в российский туризм

Еврокомиссия намерена запретить гражданам ЕС инвестировать в российский туризм

Что случилось этой ночью: четверг, 25 сентября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7233 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ70 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });