Молдавия планирует до 2035 года вложить 0,5 млрд евро в развитие энергосетей

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике (ANRE) утвердило подготовленный госпредприятием Moldelectrica план развития сетей передачи электроэнергии на 2025-2034 годы стоимостью более 0,5 млрд евро, сообщило ANRE.

"План развития на ближайшие 10 лет предусматривает инвестиции в размере около 8 млрд леев (0,5 млрд евро по текущему курсу - ИФ) на модернизацию существующей инфраструктуры передачи электроэнергии, строительство новых линий электропередачи, а также меры безопасности и технологическую модернизацию системы передачи", - говорится в сообщении.

В числе основных проектов плана ANRE выделило строительство воздушной ЛЭП 400 кВ Вулканешты-Кишинев (завершение к декабрю 2025 года), ВЛЭП 400 кВ Бельцы-Сучава (Румыния), ввод в эксплуатацию которой запланирован на декабрь 2027 года, и строительство ВЛЭП 400 кВ Страшены-Гутинаш (Румыния), ввести которую планируется в декабре 2032 года.

В декабре 2032 года также планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию две линии электропередачи 330 кВ между Бельцкой ГРЭС и Днестровской ГЭС (Украина).

Предполагается, что завершение строительства линии Вулканешты-Кишинев позволит обеспечить столицу Молдавии стабильной электроэнергией и снизит риски пиковых нагрузок. ВЛЭП Бельцы-Сучава подключит северо-запад Молдавии к румынской энергосистеме и расширит возможности ветроэнергетики в этом регионе. ВЛЭП Страшены-Гутинас завершает схему соединения с Румынией. Параллельно две линии между станциями Бельцы и Днестровск усиливают связь с Украиной для транзита и балансировки.

Планом также предусмотрена реализация 38 инвестиционных проектов, в том числе модернизация более 20 подстанций 110/330/400 кВ и реконструкция отдельных участков воздушных линий 110 кВ.

В энергосистеме Молдавии за период реализации плана предусматривается внедрение систем интеллектуального учета, развитие средств телекоммуникаций и телеметрии на электростанциях, ИТ-систем и усиление кибербезопасности.

Планируемые проекты будут финансироваться международными финансовыми институтами, включая ЕБРР, ЕИБ и европейские фонды. План основан на сценариях развития спроса, моделировании потоков энергии и оценке адекватности сети в соответствии с методологиями континентальной европейской энергосистемы ENTSO-E.