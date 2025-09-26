Eni и 5 нефтекомпаний оштрафованы в Италии на 936 млн евро за ценовой сговор

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Антимонопольный регулятор Италии (AGCM) оштрафовал шесть нефтяных компаний на 936 млн евро за сговор по ценам на топливо. Это один из самых крупных штрафов, наложенных национальным регулятором в Европе, отмечает Financial Times.

Самый большой штраф получила Eni - 336 млн евро. Принадлежащая ExxonMobil компания Esso, итальянская IP и кувейтская Q8 были оштрафованы на сумму от 129 млн евро до 172 млн евро. Размер штрафа для итальянской Saras и голландской Tamoil составил менее 100 млн евро.

"Крупнейшие нефтяные компании, работающие в Италии, участвовали в соглашении, ограничивающем конкуренцию в сфере продажи автомобильного топлива", - заявила AGCM. Топливные компании, по ее данным, "вступили в сговор, чтобы определить стоимость биокомпонента, которая суммировалась с ценой топлива".

Этот компонент был введен крупными нефтяными компаниями для соблюдения нормативных требований. Антимонопольный орган заявил, что сговор начался в 2020 году и длился три года, за которые цена биокомпонента выросла примерно с 20 евро за кубический метр до примерно 60 евро.

Eni выражает "решительное несогласие и удивление" решением регулятора, говорится в сообщении компании. Иск "игнорирует рыночную логику и искажает факты, вырывая из контекста законные сообщения, касающиеся взаимных поставок между операторами", отмечается в нем. Компания также заявила о том, что намерена решительно отстаивать свою позицию.

С начала 2025 года капитализация Eni увеличилась на 16% (до 46 млрд евро), тогда как фондовый индекс FTSE MIB прибавил почти 24%.