Токаев обсудил с Путиным перспективы сотрудничества и подготовку к визиту в РФ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Обсуждены текущее состояние и перспективы казахстанско-российского сотрудничества, отмечено его поступательное развитие в духе стратегического партнерства и союзничества, говорится в сообщении.

"Особое внимание в ходе беседы было уделено подготовке к предстоящему государственному визиту президента Казахстана в Российскую Федерацию. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки", - информирует пресс-служба.

Кроме того, рассмотрен ход реализации договоренностей по укреплению торгово-экономического сотрудничества, включая сферы энергетики, промышленности и транспорта. Отмечено динамичное развитие культурно-гуманитарного взаимодействия, заявили в пресс-службе.

Касым-Жомарт Токаев Владимир Путин
