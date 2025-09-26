Поиск

Гросси призвал все страны подписать договор о нераспространении ядерного оружия

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что все страны должны подписать договор о нераспространении ядерного оружия.

"Я лично считаю, что все страны мира должны быть подписантами договора о нераспространении (ядерного оружия - ИФ)", - заявил Гросси журналистам в пятницу на форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.

Данное заявление Гросси сделал, комментируя вопрос о том, почему МАГАТЭ не инспектирует Израиль. По его словам, у агентства отсутствуют данные полномочия в отношении этого государства.

"МАГАТЭ инспектирует Иран, но при этом иногда забывает об Израиле. Это нечестно. Мы как будто смотрим на одну страну, а на другую не смотрим. Но МАГАТЭ - не всемирный полицейский, который ходит, куда захочет и когда захочет, и инспектирует. У МАГАТЭ есть свои полномочия, свои мандаты, строгие соглашения", - подчеркнул Гросси.

Глава агентства уточнил, что МАГАТЭ может инспектировать страну в случае, если та подпишет Договор о нераспространении оружия (ДНЯО).

"Иран подписал договор о нераспространении ядерного оружия. Израиль - не единственная страна, но в мире есть и другие страны, их не много, которые решили не присоединяться к договору", - отметил он.

МАГАТЭ Рафаэль Гросси Израиль Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Иностранные инвесторы скупали акции США во II квартале рекордными темпами

Орбан заявил, что Венгрия не откажется от энергоносителей из РФ

Орбан заявил, что Венгрия не откажется от энергоносителей из РФ

Новая отсрочка для NIS от санкций США составила несколько дней

Brent подорожала до $69,52 за баррель

Brent подорожала до $69,52 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 26 сентября

Обострение палестино-израильского конфликта

Белый дом предупредил Нетаньяху, что продолжение войны в Газе усилит изоляцию Израиля

Белый дом предупредил Нетаньяху, что продолжение войны в Газе усилит изоляцию Израиля

Трамп подписал указ о сделке по TikTok

Трамп полагает, что Эрдоган согласится не покупать российскую нефть

Трамп полагает, что Эрдоган согласится не покупать российскую нефть

Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

МИД Венгрии получил обещание Болгарии продолжать транзит российского газа

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });