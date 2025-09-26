Гросси призвал все страны подписать договор о нераспространении ядерного оружия

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что все страны должны подписать договор о нераспространении ядерного оружия.

"Я лично считаю, что все страны мира должны быть подписантами договора о нераспространении (ядерного оружия - ИФ)", - заявил Гросси журналистам в пятницу на форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.

Данное заявление Гросси сделал, комментируя вопрос о том, почему МАГАТЭ не инспектирует Израиль. По его словам, у агентства отсутствуют данные полномочия в отношении этого государства.

"МАГАТЭ инспектирует Иран, но при этом иногда забывает об Израиле. Это нечестно. Мы как будто смотрим на одну страну, а на другую не смотрим. Но МАГАТЭ - не всемирный полицейский, который ходит, куда захочет и когда захочет, и инспектирует. У МАГАТЭ есть свои полномочия, свои мандаты, строгие соглашения", - подчеркнул Гросси.

Глава агентства уточнил, что МАГАТЭ может инспектировать страну в случае, если та подпишет Договор о нераспространении оружия (ДНЯО).

"Иран подписал договор о нераспространении ядерного оружия. Израиль - не единственная страна, но в мире есть и другие страны, их не много, которые решили не присоединяться к договору", - отметил он.