Nintendo сменит президента сегмента в США и введет там должность CEO

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Японский производитель игровых консолей и видеоигр Nintendo Co. назначил президентом американского сегмента его исполнительного вице-президента по выручке, маркетингу и потребительскому опыту Девон Притчард, говорится в сообщении компании.

Притчард, чей опыт работы в индустрии видеоигр насчитывает 19 лет, сменит 1 января на этом посту Дага Боузера и также войдет в число исполнительных директоров Nintendo и совет директоров американского подразделения.

Боузер был президентом Nintendo of America (NOA) шесть лет.

"Сегодня я сообщил о намерении покинуть Nintendo 31 декабря 2025 года, - пишет он в соцсети X. - Nintendo была неотъемлемой частью моей жизни 44 года, начиная с Donkey Kong на игровых автоматах в период моей учебы в колледже".

Притчард заявила, что намерена расширить усилия для укрепления связей с поклонниками игр.

Кроме того, член совета директоров Nintendo Сатору Сибата займет новую должность главного исполнительного директора NOA.

США – крупнейший рынок Nintendo по выручке.

