Нефтяные компании готовятся к возобновлению экспорта нефти из Курдистана в ближайшие дни

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Нефтяные компании, добывающие нефть на территории иракского Курдистана, заключили соглашения с его правительством о возобновлении экспорта нефти из региона, говорится в сообщении министерства природных ресурсов Курдистана.

Соглашение было заключено между всеми представителями власти и отечественными и зарубежными компаниями в координации с министерством нефти Ирака. Исключение - одна иностранная компания, которая пока не подтвердила свои обязательства.

"Мы ожидаем ответа министерства нефти Ирака для завершения (процедуры утверждения - ИФ) соглашения, что позволит Государственной компании по сбыту нефти (SOMO) оперативно начать экспорт нефти из Курдистана и реализовать положения соглашения", - говорится в сообщении.

Подписание документа подтвердила канадская ShaMaran, разрабатывающая в Курдистане блоки Атруш и Сарсанг. Компания отмечает, что "эти соглашения позволят возобновить экспорт по нефтепроводам из Курдистана в течение нескольких дней".

Спор между Багдадом и Эрбилем (столица автономии) проистекает из давних разногласий по поводу механизмов экспорта нефти и объединения государственных доходов.

Несмотря на то что региональное правительство Курдистана заявляет об исполнении федерального Закона о бюджете на 2023-2025 годы, перечислив 50% своих ненефтяных доходов и часть нефтяных доходов Багдаду, оно обвинило иракское правительство в невыполнении своих обязательств и нарушении конституционных положений путем удержания средств, писало информационное агентство Shafaq.

Напряженность между сторонами обострилась в мае 2025 года, после того как Багдад задержал выплату зарплат курдским работникам, хотя подобные споры периодически возникали и ранее.

В течение многих лет курдские власти использовали конституционную лазейку, по которой им удавалось самостоятельно экспортировать нефть и сохранять некоторую финансовую независимость от федерального правительства в Багдаде. Но в феврале 2022 года Верховный федеральный суд Ирака объявил существование независимого нефтяного сектора регионального правительства нелегитимным и обязал передать центральной власти контроль над разведкой, добычей и экспортом.

Через год, в феврале 2023 года, нефтепровод Киркук - Джейхан, соединяющий Ирак и Турцию, приостановил работу после сильного землетрясения. А 25 марта Анкара прекратила импорт нефти с севера Ирака после того, как Международный арбитражный суд (ICC) в Париже постановил, что она нарушила двустороннее соглашение, содействуя независимым трубопроводным поставкам регионального правительства Курдистана без разрешения Багдада.

Долгое время Ираку не удавалось достичь договоренностей с Турцией о возобновлении экспорта. Нефтяные компании, работающие в иракском Курдистане, транспортировали через нее около 400 тыс. баррелей нефти в сутки. Приостановка поставок затронула и объемы, контролируемые федеральным правительством, - 75 тыс. б/с. Также прекратилась добыча в регионе.

Министр нефти Ирака Хаяйн Абдул Гани в начале августа 2025 года заявил, что экспорт нефти через нефтепровод, идущий в турецкий Джейхан, возобновится в ближайшее время после соглашения с Курдистаном.