Главы МИД РФ и Иордании провели "сверку часов" по ключевым вопросам ближневосточной повестки дня

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел России и Иордании Сергей Лавров и Айман Сафади на встрече в Нью-Йорке "на полях" 80-й сессии Генассамблеи ООН провели обстоятельную "сверку часов" по ключевым вопросам ближневосточной повестки дня, сообщил МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств провели обстоятельную "сверку часов" по ключевым вопросам ближневосточной повестки дня с акцентом на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, а также сирийскую проблематику", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По данным МИД РФ, была подтверждена важность активизации международных усилий по содействию скорейшему прекращению огня в секторе Газа, освобождению заложников и заключенных, обеспечению доступа гуманитарной помощи и в целом перезапуску мирного процесса в соответствии с решениями СБ и ГА ООН.

"Рассматривались также приоритетные задачи поступательного развития традиционно дружественных российско-иорданских отношений. В их числе - упрочение доверительного политического диалога, наращивание объемов взаимной торговли, поддержание положительной динамики практической кооперации в других актуальных областях", - добавили на Смоленской площади.

МИД РФ ООН Сергей Лавров Иордания
