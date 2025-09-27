Поиск

В Венгрии заявили о желании Хорватии стать монополистом на нефтяном рынке страны

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Глава венгерского МИД Петер Сийярто обвинил Хорватию в желании монополизировать поставки нефти в Венгрию и Словакию и нажиться на конфликте на Украине.

"С начала конфликта они значительно повысили транзитный сбор за транспортировку нефти через Хорватию, а теперь хотят помешать нашей стране покупать российскую нефть, чтобы получить монополию на нас и таким образом заработать ещё больше", - приводит в субботу слова Сийярто телеканал РТРС (Республика Сербская, БиГ).

Министр добавил, что идущий из Хорватии Адриатический трубопровод не имеет достаточных возможностей для того, чтобы обеспечить потребности Венгрии и Словакии. "На основании проведенных испытаний сделан вывод, что этот трубопровод не способен непрерывно и надёжно транспортировать необходимое нам количество нефти", - заявил Сийярто.

Хорватский премьер Андрей Пленкович резко отреагировал на слова Сийярто. "Я с возмущением отвергаю ложные утверждения о том, что Хорватия наживается на войне. Напротив, Хорватия - хороший и честный сосед", - заявил он.

Хорватия Венгрия
