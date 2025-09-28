Володин посетил Музей военной истории Вьетнама

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в рамках официального визита во Вьетнам посетил Музей военной истории Республики.

"Надо, вспоминая историю, стараться сделать все для того, чтобы не только бережно к ней относиться, но и те отношения, которые сложились 80 лет назад, пронести в будущее, чтобы они были переданы нашим потомкам", - сказал Володин в ходе осмотра музея в воскресенье.

Экспозиция музея состоит из порядка 150 тысяч предметов и документов, связанных с историей образования и развития вооруженных сил Вьетнама. Здесь можно увидеть боевые машины и оружие, которые непосредственно принимали участие в военных сражениях за независимость Республики.

Центральным элементом перед музеем является 45-метровая Колонна Победы, символизирующая исторический 1945 год, когда президент Хо Ши Мин зачитал Декларацию независимости, объявив о создании Республики Вьетнам.

Председатель Госдумы находится во Вьетнаме с официальным визитом. В Ханое в воскресенье состоялось четвертое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Национальным собранием Республики.