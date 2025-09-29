Главком ВС Швеции допустил, что российские самолеты могут сбивать за нарушение границы

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Михаэль Классон не исключает, что его летчики могут сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство страны, передает SVT.

"Если вы не подчиняетесь инструкциям, то в крайнем случае необходимо иметь возможность использовать силу оружия, во-первых, для обозначения, а во-вторых, для эффективного огня. Другими словами, сбивать", - сказал он.

По его словам, в конечном итоге принимает решение об открытии боевого огня летчик, который сталкивается с угрозой границе Швеции.

"По моей оценке, наши летчики обладают как подготовкой, так и опытом, чтобы решить именно такую ситуацию", - сказал Классон.

Командующий не исключает подобное развитие событий, но не считает его вероятным на данный момент.

"Я не думаю, что Россия хочет вступать в войну с НАТО. Я думаю, что они хотят разделить НАТО политически и показать наши слабости, использовать их в своих интересах и посеять страх среди нашего населения", - заявил он.