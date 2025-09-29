Поиск

Мишустин прибыл в Минск

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с двухдневной поездкой в Минск, где примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета.

"Повестка заседания Совета глав правительств СНГ включает вопросы расширения торгово-экономического и научно-технологического взаимодействия на пространстве Содружества", - сообщили в преддверии поездки в пресс-службе правительства РФ.

В ходе заседания Евразийского межправительственного совета 30 сентября будут рассмотрены вопросы дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции; особое внимание будет уделено расширению сотрудничества в области промышленности, транспортной инфраструктуры и сельского хозяйства, сказали в пресс-службе.

Мишустин также примет участие в работе международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь", добавили в правительстве РФ.

