Минский автозавод и НАМИ займутся совместной разработкой беспилотного транспорта

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАвтоМАЗ" (Белоруссия) и ФГУП "НАМИ" (РФ) заключили соглашение о сотрудничестве, которое среди прочего предполагает совместную работу по проектам в сферах беспилотного автотранспорта и транспорта на альтернативном топливе, сообщила пресс-служба белорусского предприятия.

Документ подписали гендиректор "МАЗа" Валерий Иванкович и глава ФГУП "НАМИ" Федор Назаров.

"В рамках соглашения предприятиями планируется развивать совместное участие в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, организовать сотрудничество в области разработки и развития беспилотного транспорта и транспортных средств на альтернативных видах топлива", - говорится в сообщении.

Соглашение охватывает также вопросы подготовки инженерно-технических кадров и совместной разработки технических регламентов и стандартов.

Минский автомобильный завод специализируется на выпуске большегрузной автомобильной, а также автобусной, троллейбусной и прицепной техники. В 2024 году "МАЗ" увеличил объем производства на 12%, выпустив более 13,1 тыс. единиц техники (в том числе пассажирской - почти 2 тыс. единиц). С 2021 года "МАЗ" находится под международными санкциями Евросоюза и других стран.

Подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ", в частности, реализующее проект российского люксового автомобиля Aurus, стало крупным центром консолидации активов автопрома после ухода из РФ иностранных производителей автомобилей и компонентов. В феврале 2024 года институт и ряд его дочерних структур были включены в санкционные списки Минфина США.