Стоимость золотого запаса США превысила $1 трлн за счет ралли драгметалла

Фото: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Оценка стоимости запасов золота в резервах министерства финансов США превысила $1 трлн благодаря скачку цен на драгметалл на 45% с начала года.

По данным Минфина США, ему принадлежит 261,5 млн унций золота, или 8,1 тыс. тонн. Примерно половина этого объема хранится в Форт-Ноксе, остальное – в Уэст-Пойнте и Нью-Йорке.

Декабрьские фьючерсы на золото на бирже Comex в ходе торгов в понедельник подорожали на 1% до $3847 за унцию.

США являются крупнейшим держателем золота в мире. Второе место занимает Германия (3,4 тыс. тонн), третье - Италия (2,5 тыс. тонн), четвертое - Франция (2,4 тыс. тонн), пятое место делят Россия и Китай (по 2,3 тыс. тонн), пишет Bloomberg.

Отмечается, что по документам стоимость золота в резервах Минфина США оценивается исходя из фиксированной цены в $42,22 за унцию, установленной в 1973 году и с тех пор не менявшейся. Таким образом, переоценка золотого резерва по текущим котировкам увеличит стоимость принадлежащего правительству золота более чем в 90 раз.

Глава Минфина Скотт Бессент ранее заявлял, что правительство не планирует проводить переоценку своих золотых запасов. Такая мера может иметь серьезные последствия для всей финансовой системы, в том числе за счет резкого скачка ликвидности в ней.