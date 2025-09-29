В ЕК работают над предложением "репарационного кредита" Киеву за счет активов РФ

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Инициатива председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по предоставлению Украине "репарационного кредита" прорабатывается, но о подробностях говорить еще рано, заявил официальный представитель ЕК Балаш Уйвари.

"Комиссия плотно занимается этим вопросом и очень скоро сделает предложение. Я не могу назвать точные сроки на этой стадии. Но работа идет", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Он напомнил доклад фон дер Ляйен о состоянии ЕС, с которым она выступила в Европарламенте 10 сентября, предложив выдать Украине "репарационный кредит" за счет российских активов, но при этом "сами активы не будут затронуты".

Заданный ему вопрос о том, потребуется ли для утверждения такого решения единогласное голосование государств-членов ЕС, Уйвари назвал преждевременным. По его словам, всё зависит от того, как будет сформулирован этот режим использования активов РФ. Этим сейчас занимаются в ЕК, и он не берется спекулировать об итоге этой работы. Пресс-секретарь подтвердил, что речь идет о сумме замороженных активов в примерно 170 млрд евро.

Отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли эта инициатива с государствами группы G7 и США, представитель ЕК сказал: "Конечно, мы полностью готовы к обсуждению этого с нашими партнерами по G7. Кстати, министры финансов стран G7 будут совещаться на этой неделе, и мы затронем этот вопрос, но партнеры из G7, разумеется, суверенны в принятии своих решений".