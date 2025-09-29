В ЕК уверены, что "антидроновую стену" получится выстроить за год

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - У Еврокомиссии (ЕК) есть уверенность в возможности создать в ЕС систему противодействия вражеским БПЛА в течение года, заявил официальный представитель ЕК Тома Ренье.

"Срок в один год - это реалистичный срок. Теперь мы будем работать с государствами-членами, чтобы к этому прийти", - сказал он на брифинге в Брюсселе в понедельник, комментируя итоги состоявшегося 26 сентября совещания ряда стран ЕС и Украины, посвященное выдвинутой председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен 10 сентября в Европарламенте инициативе "выстроить стену против беспилотников".

По словам Ренье, на совещании состоялся продуктивный обмен мнениями, и его участники узнали много от украинской стороны относительно борьбы против беспилотников. В мероприятии принял участие представитель НАТО, и сотрудничество ЕК с альянсом по данной проблеме на этом не закончится.

"В продолжение (совещания - ИФ) теперь предстоит обсудить это с другими государствами-членами. Это произойдет в октябре в рамках Европейского совета. Идея в том, чтобы быстро определиться, в какой степени мы можем продвинуться", - сообщил представитель ЕК.

На вопрос, предусматривает ли проект уничтожение всех прилетающих дронов, Ренье ответил, что предпочитает в этом проявить осторожность. "Это государствам-членам решать, это в их национальной компетенции. С нашей стороны, мы им облегчаем задачу, обеспечивая синергию между ними, чтобы иметь уверенность в создании "стены", защищающей нас от вторжения дронов", - объяснил он.

Вместе с тем Ренье подтвердил, что у "антидроновой стены" двойная функция: обнаружение беспилотников и реакция на их прилеты.