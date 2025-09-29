В Румынии близ границы с Одесской областью обнаружены фрагменты БПЛА

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Румынии проинформировало об обнаружении обломков беспилотника в уезде Тулча на востоке страны, неподалеку от границы с Одесской областью Украины.

"Эксперты минобороны, службы разведки и пограничной полиции обследуют место обнаружения обломков беспилотника", - сообщает в понедельник Румынское радио.

"Обнаруженные фрагменты изъяты для проведения экспертизы", - отмечается в сообщении.