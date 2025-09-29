Парламент Израиля поднял планку дефицита бюджета в 2025 году до 5,2% ВВП с 4,9%

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Парламент Израиля окончательно утвердил повышение предельного размера дефицита бюджета страны до 5,2% ВВП с 4,9% ВВП.

Это обусловлено необходимостью увеличения расходов на оборону для финансирования военных действий в Газе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя парламента.

За проголосовало 55 человек, против - 50.

В результате расходы будут увеличены на 31 млрд шекелей ($9,35 млрд).