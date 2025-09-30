Поиск

Фондовые индексы Европы не показали единой динамики

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы не показали единой динамики по итогам торгов в понедельник.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка поднялся на 0,08% - до 554,97 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,12%, французский CAC 40 - 0,2%, германский DAX потерял 0,06%, итальянский FTSE MIB - 0,25%, испанский IBEX 35 - 0,09%.

Статданные, опубликованные в понедельник, показали неожиданное улучшение сводного индекса делового и потребительского доверия в еврозоне в сентябре. Значение индикатора увеличилось до 95,5 пункта с пересмотренного августовского уровня в 95,3 пункта, сообщила Еврокомиссия. Аналитики в среднем ожидали сохранения индекса на ранее объявленном уровне августа в 95,2 пункта, по данным Trading Economics.

В центре внимания европейских рынков остается угроза приостановки работы американского правительства. Так называемый шатдаун может случиться уже в среду, поскольку срок действия закона о временном финансировании работы федеральных ведомств истекает 30 сентября.

В числе лидеров роста среди компонентов Stoxx Europe 600 в понедельник оказались акции бельгийской биофармацевтической компании UCB (+15,6%). Бумаги UCB подорожали на новости, что тестирование препарата для лечения суппуративного гидраденита конкурирующей MoonLake Immunotherapeutics показало его меньшую эффективность в сравнении с препаратом бельгийской компании. Акции Financiere de Tubize, крупнейшего акционера UCB, подскочили в цене на 19,5%, став лидером роста в сводном индексе.

Капитализация AstraZeneca повысилась на 0,8%. Международная биофармацевтическая компания сообщила, что намерена разместить обыкновенные акции на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и снять с торгов на Nasdaq американские депозитарные расписки (ADR). Таким образом, обыкновенные акции AstraZeneca будут обращаться на NYSE, бирже Nasdaq Stockholm и Лондонской фондовой бирже (LSE).

Рыночная стоимость британской фармкомпании GSK увеличилась на 2,2%. Компания объявила о назначении главным исполнительным директором Люка Милса с 1 января 2026 года. В настоящее время Милс занимает пост главного коммерческого директора.

Цена акций TotalEnergies опустилась на 2,2%. Французская нефтегазовая компания подтвердила долгосрочный прогноз увеличения производства энергоресурсов, понизив при этом план капиталовложений на 2026-2030 годы. Капиталовложения составят порядка $16 млрд в 2026 году и $15-17 млрд в 2027-2030 гг., то есть будут на $1 млрд в год меньше, чем планировалось ранее.

Бумаги BP Plc подешевели на 2,5%. Компания приняла окончательное инвестиционное решение по проекту Tiber-Guadalupe в Мексиканском заливе. Добычу на платформе планируется начать в 2030 году, стоимость проекта оценивается в $5 млрд.

Капитализация Deutsche Lufthansa увеличилась на 0,2%. Германская авиагруппа объявила о намерении сократить порядка 4 тыс. рабочих мест до 2030 года в рамках программы повышения эффективности операций.

