Инфляция во Франции в сентябре ускорилась до 1,1%, слабее прогноза

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в сентябре увеличились на максимальные с января 1,1% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего предварительные данные.

Темпы роста увеличились по сравнению с 0,8% в августе.

Аналитики в среднем ожидали ускорения инфляции во Франции в сентябре до 1,3%, по данным Trading Economics.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены уменьшились на 1,1%, тогда как эксперты ожидали спада на 0,9%. В августе они выросли на 0,5% месяц к месяцу.

Цены, рассчитанные по французским стандартам, в сентябре выросли на 1,2% в годовом выражении и снизились на 1% за месяц. В августе они повысились на 0,9% и 0,4% соответственно.

Цены на энергоносители в текущем месяце снизились на 4,5% (-6,2% в августе). Темпы повышения стоимости продуктов питания ускорились до 1,7% с 1,6%, услуг – до 2,4% с 2,1% месяцем ранее. Промышленные товары в сентябре подешевели на 0,4% (-0,3% в августе).



