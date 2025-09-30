Поиск

АБР спрогнозировал рост ВВП развивающихся стран Азии в 2025 году на 4,8%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует рост ВВП в странах с развивающейся экономикой Азиатско-Тихоокеанского региона в 2025 году на 4,8%, в 2026 году - на 4,5%.

В апреле эксперты банка ожидали подъема соответственно на 4,9% и 4,7%. Они ухудшили оценки "на фоне новой глобальной торговой среды, сформированной пошлинами и обновленными торговыми соглашениями", говорится в сообщении.

Ожидается, что введенные США повышенные импортные пошлины и усилившаяся неопределенность в торговле будут сдерживать экономический рост в странах с развивающейся экономикой АТР. Инфляция продолжит ослабевать и опустится до 1,7% в этом году за счет снижения цен на продукты питания и энергоносители, а в 2026 году ускорится до 2,1% по мере нормализации цен на продовольствие (в апреле предполагался рост цен на 2,3% в 2025 году и на 2,2% в следующем году).

"США установили пошлины на исторически высоком уровне, а неопределенность в мировой торговле остается высокой, - заявил главный экономист АБР Альберт Парк. - Рост в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона в этом году оставался устойчивым благодаря высокому экспорту и хорошему внутреннему спросу, однако ухудшение внешней конъюнктуры влияет на перспективы. В новых условиях мировой торговли правительствам крайне важно продолжать содействовать разумному макроэкономическому управлению, открытости и дальнейшей региональной интеграции".

Аналитики банка по-прежнему прогнозируют увеличение ВВП Китая в 2025 году на 4,7% и в следующем году - на 4,3%, "поскольку ожидается, что политическая поддержка смягчит последствия повышения пошлин и сохраняющейся слабости рынка недвижимости". При этом предполагается, что потребительские цены в этом году не изменятся (в апреле ожидался подъем на 0,4%), в 2026 году - вырастет на 0,4% (+0,7%).

Экономика Южной Кореи по итогам текущего года вырастет на 0,8% (против прежней оценки 1,5%), в 2026 году - на 1,6% (+1,9%).

ВВП Индии, по прогнозам, повысится на 6,5% в 2025 году и 2026 году. Предыдущий прогноз предусматривал подъем на 6,7% в этом году и на 6,8% в будущем году.

В АБР ожидают, что экономика Индонезии увеличится на 4,9% в 2025 году и на 5% в 2026 году. Прежняя оценка предполагала 5% и 5,1% соответственно.

"Основные риски для перспектив роста развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона включают сохраняющуюся неопределенность относительно торговой политики США, особенно в отношении возможных секторальных пошлин на полупроводники и фармацевтическую продукцию, а также незавершенные торговые переговоры между США и КНР. Сохраняющаяся геополитическая напряженность, потенциальное дальнейшее ухудшение ситуации на рынке недвижимости КНР и возможная волатильность финансовых рынков также могут повлиять на перспективы региона", - говорится в обзоре.

АБР был создан в 1966 году. Его акционерами являются 69 стран, 50 из которых расположены в азиатском регионе. К развивающимся странам Азии банк относит 46 из них.

