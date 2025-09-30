DeepSeek выпустила ИИ-модель со сниженной стоимостью эксплуатации

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Китайский ИИ-стартап DeepSeek выпустил экспериментальную большую языковую модель DeepSeek-V3.2-Exp.

Разработчик заявляет, что благодаря интегрированному в модель подходу стоимость ее эксплуатации снижается вдвое, пишет The Wall Street Journal.

Кроме того, DeepSeek-V3.2-Exp гораздо лучше проявляет себя в обучении.

Облачное подразделение Huawei сообщило о "быстром завершении адаптации" этой модели.

DeepSeek получила широкую известность в начале этого года после выхода модели R1. Будучи сопоставимой с разработками OpenAI, эта модель требует гораздо меньше затрат на обучение, что вызвало сильные изменения котировок на мировых рынках акций, обвалив стоимость Nvidia за одну сессию почти на $600 млрд.