Repsol получила первую нефть на проекте Леон-Кастилия в Мексиканском заливе США

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Консорциум испанской Repsol, LLOG Exploration Offshore и O.G. Oil & Gas добыл первую нефть на глубоководных месторождениях Леон-Кастилия на побережье Луизианы в Мексиканском заливе США.

Согласно пресс-релизу Repsol, еще две скважины в рамках проекта запланированы к бурению в текущем году, а производство на них должно начаться в 2026 году.

Вместе с разработкой месторождения Пикка на Аляске, ввод в эксплуатацию которого ожидается в начале следующего года, Леон-Кастилия способствует росту добычи углеводородов Repsol в США, отмечает компания.

Repsol владеет 50% рабочей доли в Леоне и 35,62% в Кастилии, а также 2,5% в плавучей добывающей установке (floating production unit - FPU) Salamanca с начальной производительностью 60 тыс. баррелей нефти в сутки и 40 млн куб. футов (1,1 млн куб. м) газа в сутки.

Испанский производитель работает в Мексиканском заливе уже более двух десятилетий. В 2014 году компания пробурила скважину-открыватель на месторождении Леон. Помимо проектов освоения компания владеет долей в более чем 200 тыс. акров для разведки в этом бассейне и реализует свой первый проект по улавливанию и хранению СО2, арендовав 140 тыс. акров порового пространства в территориальных водах штата Техас. Компания располагает разведочными и добывающими активами в Техасе, Пенсильвании, на Аляске и в Мексиканском заливе, имеет 1400 МВт установленных мощностей солнечной генерации и накопления энергии в Техасе и Нью-Мексико, а также более 20 ГВт возобновляемых источников энергии, находящихся в разработке в 13 штатах.

LLOG Exploration Company L.L.C. – частная компания, занимающаяся разведкой и добычей в США. Штаб-квартира LLOG находится в Ковингтоне, штат Луизиана, а офис компании - в Хьюстоне, штат Техас.

O. G. Oil & Gas (OG) – нефтегазовое подразделение Ofer Global, специализирующейся на судоходстве, недвижимости, энергетике, банковском деле и инвестициях. Компания OG сформировала диверсифицированный портфель неэксплуатируемых долей в нефтегазовых активах, расположенных преимущественно в Мексиканском заливе и на шельфе Австралии.