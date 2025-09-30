Поиск

Repsol получила первую нефть на проекте Леон-Кастилия в Мексиканском заливе США

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Консорциум испанской Repsol, LLOG Exploration Offshore и O.G. Oil & Gas добыл первую нефть на глубоководных месторождениях Леон-Кастилия на побережье Луизианы в Мексиканском заливе США.

Согласно пресс-релизу Repsol, еще две скважины в рамках проекта запланированы к бурению в текущем году, а производство на них должно начаться в 2026 году.

Вместе с разработкой месторождения Пикка на Аляске, ввод в эксплуатацию которого ожидается в начале следующего года, Леон-Кастилия способствует росту добычи углеводородов Repsol в США, отмечает компания.

Repsol владеет 50% рабочей доли в Леоне и 35,62% в Кастилии, а также 2,5% в плавучей добывающей установке (floating production unit - FPU) Salamanca с начальной производительностью 60 тыс. баррелей нефти в сутки и 40 млн куб. футов (1,1 млн куб. м) газа в сутки.

Испанский производитель работает в Мексиканском заливе уже более двух десятилетий. В 2014 году компания пробурила скважину-открыватель на месторождении Леон. Помимо проектов освоения компания владеет долей в более чем 200 тыс. акров для разведки в этом бассейне и реализует свой первый проект по улавливанию и хранению СО2, арендовав 140 тыс. акров порового пространства в территориальных водах штата Техас. Компания располагает разведочными и добывающими активами в Техасе, Пенсильвании, на Аляске и в Мексиканском заливе, имеет 1400 МВт установленных мощностей солнечной генерации и накопления энергии в Техасе и Нью-Мексико, а также более 20 ГВт возобновляемых источников энергии, находящихся в разработке в 13 штатах.

LLOG Exploration Company L.L.C. – частная компания, занимающаяся разведкой и добычей в США. Штаб-квартира LLOG находится в Ковингтоне, штат Луизиана, а офис компании - в Хьюстоне, штат Техас.

O. G. Oil & Gas (OG) – нефтегазовое подразделение Ofer Global, специализирующейся на судоходстве, недвижимости, энергетике, банковском деле и инвестициях. Компания OG сформировала диверсифицированный портфель неэксплуатируемых долей в нефтегазовых активах, расположенных преимущественно в Мексиканском заливе и на шельфе Австралии.

Repsol LLOG Exploration Offshore O.G. Oil & Gas Мексиканский залив США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

NASA планирует создать на Луне поселение к 2035 году

NASA планирует создать на Луне поселение к 2035 году

В Кремле обратили внимание на заявление Мерца по Украине

В Кремле обратили внимание на заявление Мерца по Украине

В ЕК намерены использовать в помощь Украине российские активы без их конфискации

На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря

На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря

Что случилось этой ночью: вторник, 30 сентября

Фондовые индексы Европы не показали единой динамики

Фондовые индексы Европы не показали единой динамики

Британия, Франция, Италия и ряд арабских стран поддержали план Трампа по Газе

Уиткофф может покинуть пост спецпосланника президента США к концу года

Уиткофф может покинуть пост спецпосланника президента США к концу года

Трамп предложил себя в качестве главы международного надзорного органа по Газе

Трамп надеется, что ХАМАС согласится на американское предложение по Газе

Трамп надеется, что ХАМАС согласится на американское предложение по Газе
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7263 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });