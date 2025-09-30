Поиск

Американская Exxon сократит 2 тыс. рабочих мест в рамках реорганизации

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Американская нефтяная компания Exxon Mobil объявила о планах уволить около 2 тыс. рабочих мест по всему миру на фоне усилий по повышению эффективности организационной структуры компании.

Сокращения составят 3-4% от общей численности персонала компании, пишет Bloomberg со ссылкой на внутреннюю служебную записку CEO Даррена Вудса.

На конец 2024 года в Exxon работали 61 тыс. человек - на 20% меньше, чем в 2019 году.

Exxon проводит консолидацию небольших офисов в крупные региональные центры. Такие центры будут сосредоточены на ключевых направлениях развития компании, включая нефтедобычу в Гайане, производство сжиженного природного газа на побережье Мексиканского залива и глобальную трейдинговую деятельность.

В понедельник канадская Imperial Oil Ltd., почти на 70% принадлежащая Exxon, также объявила о сокращении 20% своего персонала.

Масштабные увольнения также проводят другие крупные нефтяные компании – Chevron Corp., ConocoPhillips и BP Plc. Такие меры предпринимаются на фоне падения цен на нефть из-за роста поставок из стран ОПЕК+.

Акции Exxon стабильны в ходе предварительных торгов во вторник. С начала года капитализация компании выросла на 6,2% до $487 млрд.

Exxon Mobil
В Польше задержан подозреваемый в подрыве "Северных потоков" гражданин Украины

В СВР сообщили о подготовке Украиной провокации в Польше с целью обвинить в этом РФ и Белоруссию

NASA планирует создать на Луне поселение к 2035 году

В Кремле обратили внимание на заявление Мерца по Украине

В ЕК намерены использовать в помощь Украине российские активы без их конфискации

На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря

Что случилось этой ночью: вторник, 30 сентября

Фондовые индексы Европы не показали единой динамики

Британия, Франция, Италия и ряд арабских стран поддержали план Трампа по Газе

Уиткофф может покинуть пост спецпосланника президента США к концу года

