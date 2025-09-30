Лондон выпал из двадцатки крупнейших мировых площадок для проведения IPO

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Лондонская фондовая биржа (LSE) выпала из двадцатки крупнейших мировых площадок для проведения IPO, уступив, в частности, биржам Сингапура, Мексики и Омана.

В рэнкинге Bloomberg по итогам третьего квартала LSE опустилась вниз на три строчки – на 23-е место. Объем IPO на британской площадке в этом году упал на 69% до $248 млн, минимума более чем за 35 лет.

Крупнейшим IPO в Лондоне в текущем году стало размещение акций финкомпании MHA Plc объемом 98 млн фунтов стерлингов ($132 млн).

В третьем квартале объем IPO на LSE составил лишь $42 млн – это на 85% меньше, чем годом ранее.

Историческая роль Лондона как международного финансового центра ослабла в связи с конкуренцией со стороны других европейских бирж, а также ввиду развития хабов в Азии и на Ближнем Востоке. Более низкие оценки компаний в Лондоне подстегнули их уход к частным инвесторам или на другие рынки, например, в Нью-Йорк, что снизило роль Лондона, в прошлом всегда входившего в число крупнейших мировых площадок для IPO.

Еще в 2013 году на долю Лондона пришлось более половины всего объема европейских IPO, а в этом году лишь 3%, отмечает Bloomberg.

США являются лидером по объему IPO в этом году ($52,92 млрд), второе место занимает Гонконг ($23,39 млрд), третье – материковый Китай ($16,17 млрд). В пятерку лидеров также входят биржи Индии ($11,16 млрд) и Саудовской Аравии ($4,38 млрд).

Сингапур ($1,44 млрд) в текущем году вышел на 9-е место среди крупнейших мировых рынков для проведения IPO благодаря активизации листингов трастов недвижимости. Мексика занимает 19-е место в рэнкинге Bloomberg с совокупным объемом IPO в $460 млн, что вдвое превышает показатель Лондона. Оман, находящийся на одну позицию выше Лондона, стал площадкой для IPO на общую сумму $330 млн с начала года.