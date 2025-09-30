Поиск

Инвесткомпания Permira собралась продать Neuraxpharm за 3-4 млрд евро

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания Permira изучает возможность продажи принадлежащей ей фармацевтической фирмы Neuraxpharm, сумма сделки может составить от 3 до 4 млрд евро, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, Permira уже ведет переговоры с консультантами, и процесс продажи может начаться уже в конце текущего года.

При этом на данный момент обсуждения находятся на ранней стадии, и Permira может принять решение сохранить бизнес.

Neuraxpharm специализируется на разработке и выводе на рынок препаратов для лечения хронических неврологических и психиатрических заболеваний, включая эпилепсию, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, депрессию и психозы. Одним из главных активов компании является препарат BRIUMVI от рассеянного склероза.

Permira приобрела Neuraxpharm в 2020 году, сумма сделки не разглашается.

