Экс-президента ДРК Кабилу приговорили заочно к смертной казни за госизмену

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Бывший президент Демократической Республики Конго Жозеф Кабила приговорен заочно к смертной казни военным судом по делу о государственной измене, сообщает во вторник Le Figaro.

54-летний Кабила, не присутствовавший на заседании суда в столице ДРК Киншасе и не представленный адвокатом, был признан виновным в пособничестве антиправительственной вооружённой группировке "Движение 23 марта" ("М23").

Согласно информации издания, недавнее появление Кабилы в стране вызвало беспокойство в Киншасе, и, по мнению некоторых наблюдателей, этот приговор направлен на то, чтобы исключить возможность объединения им оппозиции внутри страны, хотя никакой информации о нынешнем местонахождении бывшего главы государства (2001-2019 гг.) предоставлено не было.

В период с января по февраль поддерживаемое Руандой движение "М23" и его отряды провели масштабные наступления на востоке страны, отвоевав обширные территории вдоль границы с Руандой у разгромленной конголезской армии. Вскоре после этих военных неудач, ослабивших режим в Киншасе, Кабила, который, по словам его окружения, покинул ДРК в 2023 году, неожиданно появился в Гоме, столице провинции Северное Киву и оплоте движения "М23".

"В мае в редком онлайн-обращении г-н Кабила, по-прежнему обладающий загадочной сетью влияния, заявил, что "диктатура должна прекратиться" в ДРК, и выразил готовность "сыграть свою роль", открыто позиционируя себя как оппонента действующего президента Феликса Чисекеди", - пишет Le Figaro.

По распоряжению правительства, в конце мая с экс-президента как пожизненного сенатора была снята парламентская неприкосновенность, а в конце июля начался судебный процесс по делу о государственной измене.