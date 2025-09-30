Поиск

Экс-президента ДРК Кабилу приговорили заочно к смертной казни за госизмену

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Бывший президент Демократической Республики Конго Жозеф Кабила приговорен заочно к смертной казни военным судом по делу о государственной измене, сообщает во вторник Le Figaro.

54-летний Кабила, не присутствовавший на заседании суда в столице ДРК Киншасе и не представленный адвокатом, был признан виновным в пособничестве антиправительственной вооружённой группировке "Движение 23 марта" ("М23").

Согласно информации издания, недавнее появление Кабилы в стране вызвало беспокойство в Киншасе, и, по мнению некоторых наблюдателей, этот приговор направлен на то, чтобы исключить возможность объединения им оппозиции внутри страны, хотя никакой информации о нынешнем местонахождении бывшего главы государства (2001-2019 гг.) предоставлено не было.

В период с января по февраль поддерживаемое Руандой движение "М23" и его отряды провели масштабные наступления на востоке страны, отвоевав обширные территории вдоль границы с Руандой у разгромленной конголезской армии. Вскоре после этих военных неудач, ослабивших режим в Киншасе, Кабила, который, по словам его окружения, покинул ДРК в 2023 году, неожиданно появился в Гоме, столице провинции Северное Киву и оплоте движения "М23".

"В мае в редком онлайн-обращении г-н Кабила, по-прежнему обладающий загадочной сетью влияния, заявил, что "диктатура должна прекратиться" в ДРК, и выразил готовность "сыграть свою роль", открыто позиционируя себя как оппонента действующего президента Феликса Чисекеди", - пишет Le Figaro.

По распоряжению правительства, в конце мая с экс-президента как пожизненного сенатора была снята парламентская неприкосновенность, а в конце июля начался судебный процесс по делу о государственной измене.

ДРК Конго Жозеф Кабила
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 30 сентября

Трамп вновь заявил о возможности быстро покончить с конфликтами на Украине и в Газе

Австрия выслала российского дипломата в связи с подозрениями в шпионаже

Австрия выслала российского дипломата в связи с подозрениями в шпионаже

Глава Пентагона решил усилить физподготовку военных и запретить им бороды

Глава Пентагона решил усилить физподготовку военных и запретить им бороды

ОПЕК+ изучит возможность ускорить наращивание добычи нефти за три месяца

ОПЕК+ изучит возможность ускорить наращивание добычи нефти за три месяца

YouTube выплатит $24,5 млн в связи с претензиями Трампа из-за блокировки его аккаунта

YouTube выплатит $24,5 млн в связи с претензиями Трампа из-за блокировки его аккаунта

В Польше задержан подозреваемый в подрыве "Северных потоков" гражданин Украины

В Польше задержан подозреваемый в подрыве "Северных потоков" гражданин Украины

В СВР сообщили о подготовке Украиной провокации в Польше с целью обвинить в этом РФ и Белоруссию

NASA планирует создать на Луне поселение к 2035 году

NASA планирует создать на Луне поселение к 2035 году

В Кремле обратили внимание на заявление Мерца по Украине

В Кремле обратили внимание на заявление Мерца по Украине
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7263 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });