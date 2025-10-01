Поиск

С заходом солнца 1 октября у иудеев наступит Судный день

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Йом-Кипур - важнейший праздник еврейского календаря - начнут отмечать приверженцы иудаизма в среду вечером. Считается, что в этот день Бог выносит решение, какой будет судьба каждого в предстоящем году, отсюда второе название праздника - Судный день.

В Йом-Кипур необходимо соблюдать строгий пост - отказаться от употребления пищи и воды, воздержаться от мытья, интимной близости, смазывания тела любыми средствами и ношения кожаной обуви.

В отличие от других постов, Йом-Кипур соблюдают даже беременные и кормящие женщины, если их здоровью не угрожает опасность. В случае угрозы жизни человек освобождается от поста, но если ему позволяет состояние здоровья, то он так же, как и все постящиеся, проводит день в молитве и раскаянии. Девочки с 12 лет и мальчики с 13 лет тоже соблюдают пост, а детей младшего возраста в этот день стараются ограничить в сладком. Кроме того, накануне праздника принято давать средства на благотворительность.

Самое важное в Йом-Кипур - мысленно окинуть взором прошедший год, вспомнить все свои грехи, попросить прощения у тех, перед кем виноват, и искренне покаяться перед Всевышним.

Главный раввин России Берл Лазар пожелал единоверцам в этот день почувствовать связь с небесным Отцом и чтобы эта связь осталась с ними навесь год, "даруя уверенность в себе, радость и счастье".

В свою очередь, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода напомнил, что в иудейской традиции Йом-Кипур считается самым святым днем в году, который напоминает, что "сила человека заключается не в том, чтобы никогда не ошибаться, а в умении признавать свои ошибки и исправлять их".

