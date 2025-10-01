Южнокорейский экспорт в сентябре вырос на 12,7% до рекорда

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Объем южнокорейского экспорта в сентябре увеличился на 12,7% до рекордных $69,95 млрд. Об этом говорится в сообщении министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Темпы роста существенно ускорились по сравнению с августом (1,2%) и стали максимальными с июля 2024 года. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение экспорта в сентябре на 7,2%, по данным Trading Economics.

Рост экспорта обусловлен, в частности, высоким спросом на полупроводниковые компоненты: их поставки за рубеж увеличились на 22% до рекордных $16,6 млрд. Экспорт автомобилей повысился на 16,8%, судов - на 21,9%.

Экспорт в Китай вырос впервые за пять месяцев - на 0,5%, поставки в страны АСЕАН увеличились на 17,8%, в Евросоюз - на 19,3%.

Экспорт в США уменьшился на 1,4%. В конце июля США и Сеул заключили торговое соглашение, предусматривающее пошлины в 15% для южнокорейских товаров и 25% для автомобилей и автокомплектующих.

Объем южнокорейского импорта в прошлом месяце вырос на 8,2% до $56,4 млрд, что является максимумом за 2,5 года. Эксперты в среднем ожидали повышения на 5,6%.

Месяцем ранее импорт сократился на 4,1%.

Темпы повышения импорта в сентябре стали максимальными с июля 2024 года благодаря реализуемым Сеулом мерам стимулирования внутреннего спроса.

Профицит торгового баланса Южной Кореи в прошлом месяце составил $9,56 млрд по сравнению с $6,66 млрд годом ранее и $6,51 млрд в августе. Сентябрьский профицит является максимальным с сентября 2018 года.