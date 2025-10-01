Поиск

LG Chem продаст акции дочерней LG Energy на $1,4 млрд

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейская химическая компания LG Chem продаст акции своего подразделения в сфере выпуска аккумуляторов LG Energy Solution на сумму 2 трлн южнокорейских вон ($1,43 млрд), чтобы улучшить финансовое положение.

Как говорится в сообщении LG Chem, средства от продажи акций будут направлены на погашение кредитов, привлеченных для развития новых направлений бизнеса, в том числе, в сфере материалов для аккумуляторов и биотехнологий.

Доля LG Chem в LG Energy после продажи акций уменьшится на 2,5 процентного пункта до 79,4%.

Акции LG Chem подорожали на 1,3% по итогам торгов в Сеуле в среду, цена бумаг LG Energy не изменилась.

LG Chem LG Energy Южная Корея
