Фестиваль Октоберфест приостановили из соображений безопасности

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Немецкая полиция распорядилась о приостановке работы знаменитой ярмарки Октоберфест из соображений безопасности после взрыва в жилом доме на севере Мюнхена, сообщается на сайте Октоберфеста в среду.

"В связи с данными о возможной угрозе взрыва (...) Луг Терезы будет закрыт до 17:00", - говорится в сообщении.

Луг Терезы является специальной территорией в Мюнхене, на которой проводится Октоберфест.

По сообщениям западных СМИ, такие меры предосторожности вызваны произошедшим утром в среду взрывом в другой части Мюнхена: оттуда поступили данные об одном погибшем. В полиции пояснили, что причиной происшествия стала бытовая ссора.

Предполагается, что следователи во время работы на месте происшествия могли получить данные, указывающие на то, что безопасность посетителей Октоберфеста может быть под угрозой.

