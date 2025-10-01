Поиск

OMV Petrom завершила приобретение 50% в крупнейшем проекте солнечной электростанции в Болгарии

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Румынская OMV Petrom завершила приобретение 50% в проекте солнечной электростанции Gabare, развиваемом австрийской Enery, мощностью 400 МВт в Болгарии, говорится в сообщении компании.

Проект реализуется совместно с Enery в районе Бяла Слатина. Планируемое годовое производство составит около 0,6 ТВт.ч, что делает Gabare одним из крупнейших солнечных проектов в Болгарии.

В рамках соглашения OMV Petrom подпишет долгосрочный договор купли-продажи электроэнергии (PPA), предусматривающий закупку 50% выработки станции.

Партнёры также изучают возможность установки системы накопления энергии (ESS) ёмкостью до 600 МВт.ч для повышения устойчивости энергосети. Инвестиции в проект оцениваются примерно в 200 млн евро до 2027 года, включая внешнее финансирование. Принятие окончательного инвестиционного решения запланировано на первый квартал 2026 года, а запуск коммерческой эксплуатации - на 2027 год.

OMV Petrom управляет нефтеперерабатывающими мощностями на 4,5 млн тонн в год, газовой теплоэлектростанцией на 860 МВт и около 780 автозаправочными станциями в Румынии и соседних странах.

Enery - австрийская компания, специализирующаяся на разработке и эксплуатации объектов возобновляемой энергетики в Центральной и Восточной Европе. В Болгарии у Enery офисы в Софии и Пловдиве, а также команды по обслуживанию крупных объектов в деревнях Карджалово и Ценово.


