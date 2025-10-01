Всеобщая забастовка проходит в Афинах

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Всеобщая забастовка против внесения поправок в трудовое законодательство проходит в Афинах, сообщает в среду Associated Press (AP).

"Профсоюзы госслужащих, а также работники частного сектора призвали к забастовке в знак протеста против внесения поправок в трудовое законодательство, допускающих большую гибкость рабочих условий, включая переработки, что может растянуть отдельные смены до 13 часов", - пишет агентство.

Забастовка продлится 24 часа. Отмечается, что общественный транспорт, такси и государственные учреждения в Афинах приостановили работу или функционируют по сокращенному графику.

Количество участников демонстраций, прошедших в рамках забастовки, оценивается в "тысячи человек".

Также сообщается о том, что на митингах звучали лозунги в поддержку палестинцев.

По данным AP, предложенные новации в законодательство предусматривают сокращение количества рабочих часов в неделю до 48, включая сверхурочные, при этом в год будет разрешаться максимум 150 часов переработок.

Во Всеобщей конфедерации профсоюзов Греции, в свою очередь, призвали установить продолжительностью рабочей недели в 37,5 часов.

"Мы против 13-часовой смены. Работа на износ не приведет к преобразованиям, и людскому терпению есть предел", - отметили в организации.