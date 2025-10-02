Yahoo приблизилась к продаже AOL итальянской Bending Spoons за $1,4 млрд

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Yahoo! близка к продаже AOL, одного из первых интернет-порталов в США, итальянской технологической компании Bending Spoons примерно за $1,4 млрд, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, переговоры с миланским разработчиком приложений находятся на продвинутой стадии. Однако окончательное соглашение еще не подписано, и переговоры могут сорваться.

Представители Bending Spoons и Apollo отказались от комментариев. В Yahoo не ответили на запрос агентства.

Yahoo принадлежит частной инвестфирме Apollo Global Management, которая приобрела 90% акций компании у Verizon Communications в 2021 году в рамках сделки на сумму $5 млрд.

Bending Spoons стала одной из ведущих техкомпаний Европы, придерживаясь стратегии покупки испытывающих трудности бизнесов и их модернизации. В феврале 2024 года компания завершила раунд финансирования, в результате которого ее оценка составила $2,55 млрд. Таким образом, Bending Spoons стала редким представителем "единорогов" (частная компания стоимостью более $1 млрд) в итальянском технологическом секторе.

Продуктами Bending Spoons ежемесячно пользуются около 300 млн человек. Недавно она совершила несколько приобретений, включая покупку файлообменного сервиса WeTransfer. В прошлом месяце компания договорилась о приобретении видеоплатформы Vimeo за $1,38 млрд, что стало крупнейшей сделкой для Bending Spoons.

Нынешняя сделка добавит обширную базу пользователей AOL в портфель мобильных приложений Bending Spoons. Помимо портала AOL.com и одноименного домена электронной почты, компании принадлежит бизнес по разработке ПО в сфере кибербезопасности. AOL получает доход от рекламы и от подписных сервисов, включая защиту от кражи персональных данных LifeLock, управление паролями LastPass и антивирус McAfee Multi Access.