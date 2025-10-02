Участники саммита ЕС обсудили военную поддержку Украины

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Участники саммита ЕС в Копенгагене в числе других вопросов обсудили вопрос финансирования поставок американской военной техники для Украины, сообщил в четверг журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.

"На полях саммита ЕС в Копенгагене обсуждалась поддержка Украины после изменения позиции президента США Дональда Трампа в отношении Киева. Все трактуют позицию американского лидера примерно одинаково", - сказал Туск, которого цитируют польские СМИ.

"С одной стороны, этот переход к более, я бы сказал, проукраинской позиции со стороны президента Трампа дает основания для оптимизма относительно усиления поддержки Украины. Но мы все также знаем, что Америка давно ожидает от Европы гораздо большей финансовой активности", - подчеркнул польский премьер.

"Если мы хотим, чтобы Украина продолжала сопротивление... то мы также должны быть в состоянии организовать серьезную финансовую акцию. Если мы собираемся закупать американское оружие для Украины, а этого ожидает наш американский партнер, то нам нужно начать это организовывать", - добавил он.