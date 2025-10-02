Литва продлила закрытие воздушного пространства вблизи границы с Белоруссией

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Литва продлила закрытие воздушного пространства вдоль части границы с Белоруссией, сообщают в четверг литовские СМИ со ссылкой на информацию Минобороны республики.

"Действие зоны ограничения полетов в воздушном пространстве на участке границы с Беларусью продлено до 1 декабря", - говорится в сообщении ведомства, которое цитируют литовские СМИ.

Как сообщалось, запрет на полеты самолетов в части приграничной с Белоруссией территории был введен 12 августа в преддверии белорусско-российских учений "Запад-2025" и должен был действовать до 1 октября. Вместе с тем, в Минобороны Литвы заявляли, что "будет запрошено его продление, если не уменьшится угроза вторжения в воздушное пространство Литвы беспилотных летательных аппаратов".

В ведомстве обосновывали закрытие части воздушного пространства ситуацией с безопасностью, включая риски для гражданской авиации, возникающие из-за нарушений воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами, а также "необходимостью создания условий для выполнения литовскими военными задач, установленных законом в мирное время, в ответ на нарушения воздушного пространства".