Berkshire Hathaway купит нефтехимический бизнес Occidental Petroleum за $9,7 млрд

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway договорилась о покупке нефтехимического подразделения Occidental Petroleum примерно за $9,7 млрд, говорится в сообщении покупателя.

Сделка будет оплачена денежными средствами. Ее закрытие ожидается в четвертом квартале.

Это крупнейшая сделка Berkshire с момента приобретения страховщика Alleghany за $11,6 млрд в 2022 году.

Инвесткомпания владеет порядка 27% акций Occidental.

Нефтехимическое подразделение Occidental – OxyChem – производит и продает продукцию, используемую, в частности, для хлорирования воды и переработки аккумуляторов. Выручка подразделения за 12 месяцев до июня текущего года включительно составила почти $5 млрд.

Акции нефтегазовой компании дорожают на 1,6% в ходе предварительных торгов в четверг.