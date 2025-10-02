Поиск

PAI Partners привлек капитал в 3,6 млрд евро в СП с Nestle по выпуску мороженого

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Европейский фонд прямых инвестиций PAI Partners привлек капитал в размере 3,6 млрд евро в свое СП со швейцарской Nestle по производству мороженого Froneri.

Froneri была создана в 2016 году и считается вторым по величине в мире производителем мороженого после Magnum Ice Cream, выделенной из Unilever. Выручка компании выросла с 2,6 млрд евро в 2019 году до 5,5 млрд евро в 2024 году. Ей, в частности, принадлежит бренд мороженого Haagen-Dazs в США, а также бренды Oreo и Cadbury наряду с другими активами.

Как говорится в сообщении PAI, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) станет "значительным миноритарным акционером" Froneri наряду с PAI. ADIA и PAI совместно напрямую инвестируют в компанию 1,4 млрд евро.

PAI, который владеет порядка 50% Froneri, также создает так называемый "преемственный фонд" (continuation vehicle), чтобы сохранить инвестиции в компанию на более долгий срок. Ведущим инвестором в этот фонд является Goldman Sachs Alternatives.

Подобные механизмы позволяют фондовым управляющим сохранять за собой портфельные компании дольше обычного 10-летнего срока жизни фонда прямых инвестиций за счет привлечения новых инвесторов и предоставления старым инвесторам возможности выйти из активов.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, Froneri оценена в рамках сделки в 15 млрд евро с учетом долга.

