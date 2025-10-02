Ирак закажет в США СПГ-терминал для снижения рисков импорта газа из Ирана

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Американская Excelerate Energy получила письмо о заказе от правительства Ирака на разработку интегрированного плавучего терминала для импорта сжиженного природного газа (СПГ), сообщает пресс-служба компании.

Это позволит Багдаду диверсифицировать источники поставок и снизить зависимость от поставок электроэнергии и газа из Ирана, которые затронуты американскими санкциями.

Письмо о присуждении контракта является предварительным шагом, и строительство терминала по-прежнему зависит от успешного завершения переговоров и заключения обязывающих коммерческих соглашений.

В августе Министерство нефти Ирака возобновило тендер на строительство терминала для импорта сжиженного природного газа на фоне "острой потребности страны в обеспечении электроэнергией и эксплуатации электростанций".

Как сообщал глава государственной компании SGC (South gas Company) Хамза Абдул Баки, Ирак хочет арендовать FSRU, чтобы смягчить последствия возможной потери импорта иранского газа. По его словам, после того, как США предприняли шаги по блокированию импорта электроэнергии Ираком из Ирана, Багдад рассматривает Катар и Оман в качестве возможных поставщиков на случай, если Вашингтон сделает то же самое в отношении торговли газом.

Администрация президента США Дональда Трампа ранее отменила решение об отказе от санкций, которое с 2018 года позволяло Ираку платить Ирану за электроэнергию, в рамках кампании "максимального давления" на Тегеран, сообщали в Госдепартаменте.

Багдад сейчас получает до 50 млн кубометров газа в день из Ирана в зависимости от его потребностей в рамках продленного на пять лет соглашения, подписанного в марте 2024 года. По словам иракских чиновников в сфере энергетики, Ирак платит Ирану $4-5 млрд в год за импорт газа. Министр энергетики Ирака заявил, что потенциальная потеря импорта газа из Ирана сократит ежедневную выработку электроэнергии в стране, составляющую 27 тысяч Мвт, на треть.

Газопроводы для доставки газа с СПГ-терминалов уже построены.

Планируется, что установку разместят в одном из южных портов (Хор-эль-Зубайр или Умм-Каср). Она будет снабжать газом новую электростанцию мощностью 1,2 ГВт, расположенную вблизи южного города Басра, где Ирак добывает большую часть своей нефти. По словам Абдул Баки, газ будет транспортироваться по 45-километровому трубопроводу до Басры. Всего получится поставлять не менее 500 млн кубических футов (14 млн кубометров) в день, что составляет около трети нынешних поставок из Ирана.

В начале июля Иран примерно вдвое сократил экспорт газа в Ирак, до 25 млн куб. м в сутки, в результате чего, по данным Bloomberg, генерирующие мощности последнего снизились на 3,8 ГВт. Это вынудило страну использовать дизельное топливо и мазут в газовых турбинах, что привело к значительному снижению эффективности и производительности.