Rivian понизила годовой прогноз продаж электромобилей

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Rivian Automotive Inc. немного ухудшил прогноз годовых продаж на фоне отмены государственных программ, направленных на поддержку сектора.

Как сообщается в пресс-релизе компании, теперь она ожидает отгрузить 41,5-43,5 тыс. машин в текущем году вместо ожидавшихся ранее 40-46 тыс. Таким образом, средний прогноз был понижен на 500 единиц.

Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали поставок в размере 42,730 тыс. машин.

Акции Rivian дешевеют на предварительных торгах в четверг на 3,3%. С начала текущего года капитализация компании выросла на 10% (до $17,7 млрд), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 17,8%.

