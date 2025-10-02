ЕК будет использовать опыт Украины в проекте "антидроновой стены"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) рассчитывают использовать опыт Украины в борьбе против БПЛА, и ее представители участвуют в обсуждениях темы "антидроновой стены" ЕС, заявил официальный представитель ЕК Тома Ренье.

"Нам многому можно научиться у Украины. (...) Она накопила огромный опыт борьбы против дронов. (...) Украина полностью включена в дискуссии, которые мы ведем о реализации такого потенциала, как антидроновая стена", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе в четверг.

"Сейчас мы работаем рука об руку с нашими государствами-членами и Украиной. Вчера состоялось обсуждение в широком масштабе, и теперь комиссия трудится на полной скорости над дорожной картой, которую мы представим в середине октября", - сообщил Ренье.

После неформального саммита ЕС 1 октября в Копенгагене председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула значение проекта "антидроновой стены" для усиления оборонных возможностей Евросоюза.

"Это система быстрого обнаружения, перехвата и, при необходимости, нейтрализации. Здесь мы во многом опираемся на опыт Украины, и поэтому мы должны быстро двигаться вперед вместе с Украиной и в тесном сотрудничестве с НАТО", - заявила глава ЕК на пресс-конференции.