Путин сообщил о сентябрьских потерях ВСУ в количестве 44,7 тыс. человек

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Потери вооруженных сил Украины за минувший сентябрь составили 44700 человек, из них почти половина безвозвратные, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Валдайского клуба в Сочи в четверг.

Он отметил при этом, что за это же время "принудительной мобилизацией набрали только 18 с лишним тысяч, примерно 14,5 тысяч вернули после излечения из госпиталей".

Президент отметил, что с учетом потерь и их восполнения украинская армия все равно оказывается в минусе.

"Если сложить, сколько мобилизовали и сколько вернули из госпиталей, и сколько потеряли, получается минус 11 тысяч в месяц. Значит, нет не только восполнения на линии боевого соприкосновения, а уменьшение идет", - сказал Путин.

По его словам, с января по август этого года из вооруженных сил Украины дезертировали 150 тыс. человек.

"Если посмотреть с января по август текущего года, примерно 150 тысяч дезертиров (в ВСУ). За это же время набрали 160 тысяч. 150 тысяч дезертиров - это много, а с учетом текущих увеличивающихся потерь это значит, что есть один способ - понизить призывной возраст мобилизации, но это не даст результата", - сказал Путин.

Как подчеркнул Путин, "по мнению западных и российских специалистов, это вряд ли принесет положительный результат, потому что нет времени на подготовку, войска-то наши наступают каждый день".

"Вот в чем дело - и закрепиться они не успевают, и подготовить личный состав не успевают, да еще и потери больше, чем возможности их восполнить", - сказал Путин.

