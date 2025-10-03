Европейские рынки акций не показали единой динамики

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в четверг.

Трейдеры оценивали статданные и корпоративные новости, продолжая следить за событиями в США, где приостановлена работа правительства из-за проблем с финансированием.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 не изменился по итогам торгов, завершив сессию на отметке в 567,6 пункта.

Германский DAX поднялся на 1,28%, французский CAC 40 - на 1,13%, британский FTSE 100 снизился на 0,2%, испанский IBEX 35 - на 0,27%, итальянский FTSE MIB не изменился.

Отчет статистического управления Евросоюза, опубликованный в четверг, показал рост безработицы в еврозоне в августе до 6,3% по сравнению с 6,2% месяцем ранее. Аналитики в среднем не ожидали изменения показателя, по данным Trading Economics.

Министерство экономики и финансов Франции сообщило о сокращении дефицита бюджета страны в августе до 157,5 млрд евро с 171,9 млрд евро годом ранее.

Германский DAX поднялся до максимума с июля по итогам торгов вслед за повышением стоимости акций Siemens (+4,2%) на информации СМИ о том, что компания рассматривает возможность выделения большей части своей доли в Siemens Healthineers (+1,3%).

Цена бумаг Siemens Energy увеличилась на 4,1% благодаря улучшению прогнозной цены акций аналитиками Berenberg до 122 евро с 75 евро. Эксперты сохранили рекомендацию "покупать" для бумаг компании.

Котировки акций технологических компаний уверенно выросли на фоне глобального оптимизма в отношении перспектив бизнеса, связанного с ИИ. OpenAI, разработчик чат-бота GPT, стала самой дорогой частной компанией в мире после завершения продажи акций сотрудниками инвесторам, в рамках которой она была оценена в $500 млрд.

Бумаги Infineon Technologies подорожали на 2%, SAP - на 1,9%, BE Semiconductor - на 4,5%, ASML - на 4,3%.

Капитализация Tesco выросла на 5,3%. Крупнейший британский продуктовый ритейлер улучшил прогноз на 2026 финансовый год, отметив рост объемов продаж в первом финполугодии.

Рыночная стоимость BASF увеличилась на 2%. Германская химическая компания заявила, что может ускорить запуск программы обратного выкупа акций на сумму 4 млрд евро в случае продажи бизнеса по производству лакокрасочных покрытий для автомобилей, и подтвердила среднесрочный финансовый прогноз.

Акции Stellantis подорожали на 6,8%. Автоконцерн увеличил продажи в США в третьем квартале на 6% в годовом выражении.

Котировки бумаг других представителей автопрома также выросли: Renault - на 2,2%, Porsche AG - на 1,4%, Mercedes-Benz - на 1,6%.