На калифорнийском НПЗ Chevron произошел пожар

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - На нефтеперерабатывающем заводе компании Chevron недалеко от Лос-Анджелеса разгорелся крупный пожар, который удалось локализовать, сообщает в пятницу CBS.

"Он был локализован, причин для беспокойства в городе Эль-Сегундо или близлежащих районах нет", - заявила инспектор округа Лос-Анджелес Холли Митчел.

Она подчеркнула, что жителям близлежащих домов нет нужды эвакуироваться, однако рекомендовала им не выходить из дома, так как пожар может отрицательно повлиять на качество воздуха в районе.

Находящийся в Эль-Сегундо НПЗ загорелся в ночь на пятницу. Очевидцы сообщают, что до этого был слышен звук взрыва, сам взрыв ощущался как "маленькое землетрясение".

На месте происшествия работают пожарные и полицейские.

В настоящий момент о пострадавших не сообщается.

Завод Chevron находится в нескольких километрах от аэропорта Лос-Анджелеса.