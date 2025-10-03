Поиск

ФАО ожидает в 2025 г. самого большого с 2013 г. прироста мирового сбора зерна

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в октябре в очередной раз повысила прогноз мирового сбора зерна - на 10,1 млн тонн, до 2 млрд 971 млн тонн.

"Этот пересмотр обусловлен ростом ожиданий по производству всех видов зерновых, в первую очередь пшеницы, кукурузы и риса. Таким образом, прогнозируемый объем производства зерновых в мире на 3,8% выше по сравнению с уровнем прошлого года, и это самый большой годовой прирост с 2013 года", - говорится в сообщении ФАО.

Производство пшеницы прогнозируется на уровне 809,7 млн тонн, что на 0,6% выше сентябрьского прогноза и на 1,3% превышает объем производства в 2024 году. "Пересмотр в сторону увеличения связан, прежде всего, с Австралией, где после засушливого начала сезона в отдельных районах страны в июле-августе выпали осадки и установились более благоприятные погодные условия, которые улучшили виды на урожай, - говорится в сообщении. - Повышены также прогнозы по ЕС и Российской Федерации".

Прогноз сбора фуражного зерна в 2025 году составляет 1 млрд 605 млн тонн, что на 0,3% выше сентябрьской оценки и на 91,7 млн тонн больше урожая 2024 года. Прогноз повышен в основном за счет Бразилии, где ожидается хороший урожай кукурузы. Кроме того, прогнозируется рост производства кукурузы в Китае и США. В частности, в США ее урожай может достичь рекордного уровня в 427,1 млн тонн и составить треть мирового производства.

Прогноз по производству риса составляет 556,4 млн тонн (в пересчете на обрушенное зерно), что на 1 млн тонн больше сентябрьской оценки и на 1,2% выше показателя 2024 года.

