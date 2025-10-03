В Израиле заявили, что на судах направлявшейся в Газу флотилии не было гумпомощи

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - На судах перехваченной ВМС Израиля флотилии, направлявшейся в сектор Газа, никакой гуманитарной помощи не было, заявили в пятницу в израильской полиции.

"Никакой речи о доставке гуманитарной помощи в сектор Газа не шло, участникам акции просто были нужны заголовки в СМИ и соцсетях", - прокомментировал ситуацию представитель полиции Израиля Дин Эльсдун, слова которого приводит The Jerusalem Post.

В израильском МИД также подтвердили, что ни на одном из 40 судов, участвовавших в акции, никакой гуманитарной помощи не обнаружено.

По данным газеты, МИД Израиля распространил видеозапись израильской полиции, на которой запечатлены пустые трюмы одного из самых крупных судов, участвовавших в акции. Именно отсутствием гуманитарной помощи в израильской полиции объяснили тот факт, что организаторы акции отклонили предложение властей Израиля передать груз им и избежать захода в зону активных боевых действий, и, как следствие, нарушения закона.

Ранее МИД Израиля сообщил, что практически все суда "Флотилии стойкости", направлявшейся в сектор Газа, удалось перехватить. Все находившиеся на судах активисты находятся в безопасности.

"Ни одна из яхт, участвовавших в провокации (...) не преуспела в попытках попасть в зону боевых действий или прорвать законную морскую блокаду. Все пассажиры здоровы и находятся в безопасности. Они направляются в Израиль, откуда будут депортированы в Европу", - говорилось в сообщении израильского МИД.

Наибольшая часть судов флотилии была перехвачена в ночь на четверг, тогда же были задержаны сотни находившихся на борту активистов, в том числе Грета Тунберг и внук бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы.