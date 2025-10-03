Поиск

Продажи электромобилей в США за 9 месяцев превысили 1 млн и обновили рекорд

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Продажи полностью электрических автомобилей в США в январе-сентябре превысили 1 млн единиц и обновили рекорд, пишет CNBC со ссылкой на данные Motor Intelligence.

В том числе в третьем квартале в стране было продано более 438 тыс. электромобилей, что соответствует доле рынка в 10,5%. Оба показателя также стали рекордными.

Во втором квартале электрические модели занимали 7,4% американского рынка автомобилей, в первом - 7,6%.

В 2024 году реализация электромобилей составила 1,3 млн единиц (доля рынка - 8%).

Лидером рынка в январе-сентябре осталась Tesla, однако ее доля снизилась до 43,1% с 49% на конец прошлого года.

Доля General Motors выросла до 13,8% с 8,7%.

Третьей в первые девять месяцев стала Hyundai Motor (с учетом Kia). Ее доля рынка в этот период составила 8,6%.

Далее расположились Ford Motor (6,6%), Volkswagen (5,4%), Honda Motor (4,6%) и BMW AG (3,6%).

Стартапы Rivian и Lucid, несмотря на рост продаж по итогам каждого квартала этого года, по-прежнему занимают относительно небольшие доли рынка - 3% и менее 1% соответственно.

В сентябре в США закончили действовать федеральные налоговые льготы для покупателей электромобилей в размере $7,5 тыс. на машину.

США
