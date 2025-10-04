Один человек погиб в Ирландии в результате удара шторма "Эми"

Фото: Brian Lawless/PA Images via Getty Images

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Шторм "Эми" обрушился на Ирландию и Великобританию, сообщает The Guardian.

Ирландская полиция сообщила об одном погибшем в результате непогоды, подробности произошедшего не приводятся.

Сотни тысяч домовладений на острове остались без электричества. Скорость ветра достигает 148 км/ч.

В Шотландии выпущено предупреждение о погодной опасности. Есть угроза затоплений. В Глазго из-за ветра обрушилось заброшенное здание. В Шотландии также наблюдаются перебои с электричеством, отменяются паромные рейсы и рейсы в аэропортах, вносятся изменения в расписание поездов.