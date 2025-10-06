Поиск

Ким Чен Ын подчеркнул важность развития военно-морских сил КНДР

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в нынешних условиях большое значение для защиты суверенитета и безопасности страны приобретает развитие ВМС, сообщает в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Товарищ Ким Чен Ын отметил, что для защиты суверенитета и интересов безопасности государства, вечного спокойствия родины с моря, мощная способность наших ВМС должна демонстрироваться в бескрайнем океане, чтобы последовательно сдержать провокации врагов и иметь возможность нанести контрудар", - говорится в сообщении.

Во время посещения эсминца "Чве Хен", который демонстрировался в рамках выставки вооружений, северокорейский лидер подчеркнул, что "партия не позволит даже малейшей приостановки усилий в борьбе за всестороннее и стремительное расширение и повышение боеспособности ВМС, защищающих ядро государственного суверенитета".

Южнокорейское агентство "Ренхап" в свою очередь отмечает, что "Чве Хен" водоизмещением 5 тыс. тонн был спущен на воду в апреле текущего года и является крупнейшим кораблем ВМС КНДР. Он оснащен сверхзвуковыми стратегическими крылатыми ракетами, тактическими баллистическими ракетами и другими ударными средствами.

В июне Северная Корея спустила на воду после ремонта еще один эсминец того же класса, "Кан Кон", через месяц после того, как корабль перевернулся и получил повреждения во время первой попытки спуска на воду.

Согласно сообщению, КНДР планирует построить еще один эсминец водоизмещением 5 тыс. тонн к октябрю 2026 года.

